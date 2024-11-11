Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с Антоном Силуановым и Леонидом Слуцким

Ильхам Алиев встретился с Антоном Силуановым и Леонидом Слуцким
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев встретился с Антоном Силуановым и Леонидом Слуцким. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в различных сферах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым и лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким, пишет пресс-служба главы государства.

Стороны поговорили о отношениях Москвы и Баку и отметили, что они успешно развиваются в различных сферах, в том числе в экономическом секторе.

Помимо этого, президент Азербайджана и российские политики подчеркнули важность данных переговоров для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

Кроме того, они оценили товарооборот между странами, затронули тему осуществления платежей в нацвалютах и добавили, что это является показателем укрепления двусторонних связей.

 

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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