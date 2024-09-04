В ЦБ РФ рассказали о планах снизить ключевую ставку

Центробанк России готов начать снижение ставки в следующем году. При этом в ЦБ назвали главное условие, которое должно быть соблюдено, чтобы ставка начала снижаться.

Ключевая ставка в России может начать снижаться в следующем году. Такое заявление сделала председатель Центробанка РФ, выступая на прошедшей 19 ноября пленарной сессии в Госдуме.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в следующем году, а затем ее стабилизировать вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки"

– Эльвира Набиуллина

При этом она подчеркнула, что это произойдет, если не будет никаких новых шоков.

Напомним, на сегодняшний день ключевая ставка в РФ составляет 21%.