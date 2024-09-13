Ключевая ставка в России может вырасти до 23% – Набиуллина

Глава Центробанка РФ предупредила о практически неизбежном повышении ключевой ставки на следующем заседании, которое состоится 20 декабря. По ее словам, понижение ставки возможно только при устойчивом снижении инфляции, признаков которого не наблюдается.

До конца 2024 года ключевая ставка может быть повышена до 23%, такое заявление сделала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она прокомментировала сегодняшнее повышение ключевой ставки, которая с 19% была увеличена до 21%. Набиуллина уточнила, что участники заседания вообще не рассматривали возможность сохранения ставки на прежнем уровне в 19%. Речь шла исключительно о повышении, причем рассматривались три варианта: 20%, 21% и выше 21%.

По словам главы ЦБ РФ, на декабрьском заседании, которое назначено на 20 декабря, ставка может быть повышена так же, как и сегодня, на 2 п.п.

Снижение ставки, уточнила Набиуллина, станет возможно только после того, как регулятор зафиксирует устойчивое снижение инфляции. Пока, отметила она, признаков замедления инфляции в России не наблюдается.

В целом по итогам года, указала председатель Центробанка, инфляция по итогам текущего года окажется вдвое больше цели, но если бы повышений ключевой ставки не производилось, то ситуация была бы намного хуже.

Отметим, что сегодня ЦБ также обновил прогнозы по инфляции. В 2024 году показатель увеличился до 8-8,5%, ранее он составлял 6,5-7%.