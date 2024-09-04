Ключевая ставка в России выросла до рекорда в 21%

Центробанк России сегодня повысил ключевую ставку до самого высокого за всю ее историю уровня. Регулятор поднял ее на 2 п.п., с 19% до 21%. Причина – рост инфляции выше ожиданий.

Совет директоров ЦБ РФ принял решение увеличить ключевую ставку до рекордного уровня, сообщается в пресс-релизе регулятора.

До настоящего времени она составляла 19%, а теперь выросла до 21%. Это самое высокое в истории значение ключевой ставки. Прежний рекорд составлял 20% – до этого уровня ставка была повышена 28 февраля 2022 года и продержалась на нем около 1,5 месяца, после чего ее опустили до 17%.

Регулятор назвал и причины своего решения – это прежде всего рост инфляции, темпы которого значительно выше, чем ожидал ЦБ. Растут и инфляционные ожидания.

Кроме того, уточнили в Центробанке, внутренний спрос по-прежнему увеличивается гораздо быстрее, чем предложение товаров и услуг.

"Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты"

– ЦБ РФ

В связи со всеми этими факторами, заявили в ЦБ, необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Это поможет снизить инфляцию до целевого уровня и понизить инфляционные ожидания.

Следующее заседание по ставке состоится 20 декабря – и на нем, отмечается в сообщении, ключевая ставка снова может быть повышена.