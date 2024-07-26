Ключевая ставка может вырасти в октябре - ЦБ РФ

Центробанк может снова поднять уровень ключевой ставки. Повышение не исключено на ближайшем заседании ЦБ в конце октября.

Ключевая ставка в России может пойти вверх в октябре 2024 года, об этом предупредил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность"

– Заботкин

Заседание совета директоров регулятора по ставке запланировано на 25 октября. На сентябрьском заседании ставка выросла на 1 п.п. - до 19%.

Ранее сообщалось, что ситуация с инфляцией и перегрев российской экономики - одни из основных факторов пересмотра уровня ставки.