Ключевая ставка может подняться до 20% – Аксаков

Банк России может поднять ключевую ставку до 20% для возврата к показателям инфляции в 4%.
Ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 20% на ближайшем заседании в октябре, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели. Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%"
- Анатолий Аксаков.
Отметим, что в сентябре финансовый регулятор страны поднял величину ключевой ставки до 19%. При этом рост ставки до 20% прогнозировался в рамках альтернативного сценария.