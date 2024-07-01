Вестник Кавказа

Ключевая ставка может подняться до 20% – Аксаков

Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банк России может поднять ключевую ставку до 20% для возврата к показателям инфляции в 4%.

Ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 20% на ближайшем заседании в октябре, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

"Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели. Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%"

 - Анатолий Аксаков. 

Отметим, что в сентябре финансовый регулятор страны поднял величину ключевой ставки до 19%. При этом рост ставки до 20% прогнозировался в рамках альтернативного сценария.

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