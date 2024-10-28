ЕС пошлет в Грузию "политическую миссию"

Руководство Европейского союза приняло решение об отправке в Грузию своих представителей в формате "политической миссии". О ее цели рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Брюссель намерен самостоятельно оценить события, происходящие в Грузии сейчас, после выборов в парламент, которые состоялись 26 октября. Подробности поведал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, рассказывая об итогах встречи глав МИД стран ЕС.

По его словам, ЕС отправит в Грузию "политическую миссию". Ее целью, по словам Борреля, будет "изучить, что случилось".

Ранее сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести еще одни выборы в парламент, так как первые, по ее оценке, не состоялись.