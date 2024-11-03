Азербайджан и Турция обсудили региональную торговлю

Глава Минцифры и транспорта Азербайджана провел встречу с турецким коллегой в Баку. Стороны обсудили развитие региональной торговли.

В Баку 19 ноября прошли переговоры министра цифрового развития и транспорта Азербайджана и главы Минтранса Турции. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил турецкий министр Абдулкадир Уралоглу.

Он подчеркнул, что продуктивно пообщался с Рашадом Набиевым.

"Провели важные консультации для укрепления сотрудничества между Турцией и братским Азербайджаном и обеспечения устойчивости региональной торговли"

– Абдулкадир Уралоглу

Во встрече также участвовал замглавы азербайджанского ведомства Рахман Гумматов и посол Турции в Баку Джахит Багчи.

Напомним, турецкой министр прибыл в Азербайджан 19 ноября. Его цель – участие в COP29.