Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция обсудили региональную торговлю

Азербайджан и Турция обсудили региональную торговлю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минцифры и транспорта Азербайджана провел встречу с турецким коллегой в Баку. Стороны обсудили развитие региональной торговли.

В Баку 19 ноября прошли переговоры министра цифрового развития и транспорта Азербайджана и главы Минтранса Турции. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил турецкий министр Абдулкадир Уралоглу.

Он подчеркнул, что продуктивно пообщался с Рашадом Набиевым.

"Провели важные консультации для укрепления сотрудничества между Турцией и братским Азербайджаном и обеспечения устойчивости региональной торговли"

 – Абдулкадир Уралоглу

Во встрече также участвовал замглавы азербайджанского ведомства Рахман Гумматов и посол Турции в Баку Джахит Багчи.

Напомним, турецкой министр прибыл в Азербайджан 19 ноября. Его цель – участие в COP29.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях COP29

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях COP29

Эрдоган прибыл на COP29

Эрдоган прибыл на COP29

На COP29 заработал павильон Турции

На COP29 заработал павильон Турции

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Кому поставляет Азербайджан электроэнергию?

Кому поставляет Азербайджан электроэнергию?

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке

Эрдоган прибудет в Баку на открытие COP29

Эрдоган прибудет в Баку на открытие COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы