Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия стала лидером по минералке в России

Вода с лимоном
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Больше всего минеральной воды среди всех регионов России выпускается в Карачаево-Черкесии – первое место по стране республика занимает второй год подряд, рассказал ее глава Рашид Темрезов.

Самое масштабное производство минеральной воды удалось наладить в Карачаево-Черкесии, рассказал глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, при подсчетах оценивались сведения из системы маркировки "Честный знак". Согласно им, за первые десять месяцев 2024 года в КЧР выпустили свыше 535 млн л минеральной воды, что является самым высоким показателем среди всех регионов России.

"Напомню, что в прошлом году наша родная Карачаево-Черкесия также была абсолютным лидером в стране по производству минеральной воды"

– Темрезов

На весьма высоких позициях КЧР и по производству в целом воды всех типов. За аналогичный период текущего года, отметил Темрезов, в республике было выпущено свыше 630 млн л воды. По этому критерию Карачаево-Черкесия лидирует по Северному Кавказу, а по России занимает третье место.

Напомним, ранее расположенный в КЧР курорт "Архыз" получил премию "Горы России". По итогам народного голосования и по оценкам жюри он был признан лучшим горнолыжным курортом на Северном Кавказе. Год назад, в 2023 году, "Архыз" и вовсе был удостоен звания лучшего горнолыжного курорта всей России, сейчас это звание отошло к курорту "Эльбрус" (КБР).

В октябре стало известно, что на "Архызе" скоро можно будет не только кататься на лыжах и в целом активно проводить время, но и восстанавливать здоровье: там предполагается открыть санатории и медцентры, уже получены несколько заявок от потенциальных инвесторов.

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