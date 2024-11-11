Вестник Кавказа

Подписи за вступление Армении в ЕС начал проверять ЦИК

Подписи за вступление Армении в ЕС начал проверять ЦИК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский Центризбирком начал проверять подписи, которые были собраны ранее для внесения в парламент закона о запуске вступления Армении в ЕС. Эксперты комиссии оценят их подлинность.

ЦИК Армении проверяет подписи, собранные инициативной группой за вступление в ЕС, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Участники группы должны были собирать подписи тех, кто поддерживает присоединение Армении к Евросоюзу и, соответственно, внесение на рассмотрение Нацсобрания соответствующего законопроекта на протяжении месяцев, с середины сентября по середину ноября.

Однако к 25 октября инициативная группа заявила, что уже успела собрать не только необходимое количество – 50 тыс, но даже больше, 60 тыс подписей.

Проверка их реальности займет еще месяц.

Если закон будет внесен в парламент, но депутаты не проголосуют за него, то группа сможет продвинуть евроинициативу, собрав подписи для вынесения закона на всенародный референдум. Однако для этого будет нужно гораздо большое подписей – 300 тыс.

Стоит отметить, что численность населения Армении составляет почти 2,8 млн человек.

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