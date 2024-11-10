Нетаньяху видит будущее Газы без ХАМАС

Биньямин Нетаньяху заявил о военных успехах израильской армии в секторе Газа. Премьер страны не рассматривает сценарий, при котором ХАМАС сохранит управление над территорией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС больше не будет управлять сектором Газа. По словам израильского лидера, армия страны успешно подавляет военную мощь организации, что дает возможность упразднить власть ХАМАС в регионе.

"Мы впечатляющим образом уничтожаем ее (группировки) военный потенциал, и мы займемся ее управленческим потенциалом (...) ХАМАСа в Газе не будет"

– Биньямин Нетаньяху

Также премьер-министр Израиля затронул тему заложников. Он обратился к представителям ХАМАС, которые "хотят выйти из ситуации", пообещав по $5 млн за возвращение заложников, передает The Times of Israel.



