Древнейший храм в Ингушетии раскопают археологи

Археологи дадут старт раскопкам внутри древнейшего христианского храма не только в Ингушетии, но и России Тхаба-Ерды в горах. Там хотят найти более древний памятник, который ранее зафиксировал русский историк.

Внутри самого старого христианского храма в России Тхаба-Ерды (Ингушетия) начнутся раскопки, чтобы найти более древнее сооружение. Старт работ намечен на 2025 год, рассказал глава комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимирлан Кодзоев в разговоре с журналистами.

«Разработан проект, хотим установить временные конструкции в виде купола для того, чтобы провести археологические работы внутри христианского храма, это самое важное. Внутри сооружения такие исследования никогда не проводились. Они начнутся весной после усиления памятника должным образом»

- Тимирлан Кодзоев

Он передал, что именитый русский историк Всеволод Миллер как-то сделал запись, что храм имеет древние ступеньки и другие сооружения, которые сейчас не доступны глазу. Его свидетельства говорят о том, что храм многоуровневый.

«То есть получается, что на плечах старого храма Тхаба-Ерды стоит современный, который мы видим»

- Тимирлан Кодзоев

Он также отметил, что в ходе первого этапа исследовательских работ рядом с храмом были найдены могильник и пара древних поселений.