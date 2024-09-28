В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение

Раскопки, проводимые археологами в горном Джейрахском районе Ингушетии, увенчались крайне интересной находкой – ученым удалось обнаружить неизвестное науке катакомбное захоронение средних веков, сообщил руководитель республиканской школы реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.
"На территории башенного комплекса Нижний Пхьуй в Ингушетии сделано уникальное открытие - впервые в горной части республики обнаружено катакомбное захоронение"
- Рамзан Султыгов
К сожалению, как и многие склепы и башни, захоронение, датируемое X-XIV веками, было разграблено после выселения ингушей в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году, отметил ученый, передает "Интерфакс".
Тем не менее, оно дает представление о том, кто покоится в катакомбах: как полагают ученые, это останки двух человек явно высокого достатка, судя по хорошей сохранности костей: это говорит о том, что питались эти люди очень качественной едой.
Уникальные находки будут тщательно изучены археологами, а пока ведутся раскопки на близлежащей территории - исследуются шесть башен и три склепа.
Здесь же недавно нашли старинные наковальни и кинжал времен имама Шамиля.