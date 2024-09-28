Вестник Кавказа

В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение

В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горном Джейрахском районе Ингушетии археологи во время раскопок нашли неизвестное науке средневековое катакомбное захоронение, датируемое X-XIV веками.

Раскопки, проводимые археологами в горном Джейрахском районе Ингушетии, увенчались крайне интересной находкой – ученым удалось обнаружить неизвестное науке катакомбное захоронение средних веков, сообщил руководитель республиканской школы реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

"На территории башенного комплекса Нижний Пхьуй в Ингушетии сделано уникальное открытие - впервые в горной части республики обнаружено катакомбное захоронение"

- Рамзан Султыгов

К сожалению, как и многие склепы и башни, захоронение, датируемое X-XIV веками, было разграблено после выселения ингушей в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году, отметил ученый, передает "Интерфакс".

Тем не менее, оно дает представление о том, кто покоится в катакомбах: как полагают ученые, это останки двух человек явно высокого достатка, судя по хорошей сохранности костей: это говорит о том, что питались эти люди очень качественной едой.

Уникальные находки будут тщательно изучены археологами, а пока ведутся раскопки на близлежащей территории - исследуются шесть башен и три склепа.

Здесь же недавно нашли старинные наковальни и кинжал времен имама Шамиля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Археологические находки 2024: топ-5 самых интересных открытий

Археологические находки 2024: топ-5 самых интересных открытий

Мода сквозь века: что носили зимой?

Мода сквозь века: что носили зимой?

В Севастополе обнаружили захоронение римских легионеров

В Севастополе обнаружили захоронение римских легионеров

В Грузии нашли древнеримскую сакральную золотую пластину

В Грузии нашли древнеримскую сакральную золотую пластину

На территории Херсонеса обнаружен клад

На территории Херсонеса обнаружен клад

Кубанские археологи нашли &quot;заначку&quot; древнего наемника

Кубанские археологи нашли "заначку" древнего наемника

Почему римского гладиатора похоронили в базилике Иоанна Богослова у Эфеса

Почему римского гладиатора похоронили в базилике Иоанна Богослова у Эфеса

Кто такой Тутанхамон: от чего умер, кого проклял, где увидеть его мумию?

Кто такой Тутанхамон: от чего умер, кого проклял, где увидеть его мумию?

5 археологических открытий, изменивших представления о древней истории

5 археологических открытий, изменивших представления о древней истории

Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы