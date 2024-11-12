Российские футболисты разгромили Сирию в Волгограде

Российская футбольная сборная забила встречалась сегодня в Волгограде с Сирией. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота сирийцев четыре мяча.
Вечером 19 ноября в Волгограде прошла товарищеская встреча сборных России и Сирии по футболу. Игра закончилась в пользу российской национальной команды со счетом 4:0.
Единственный мяч, забитый в первой половине, на 33-й минуте записал на свой счет защитник Максим Осипенко. На 52-й минуте еще один игрок обороны Илья Самошников удвоил преимущество российской команды. На 66-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счет крупным, а через 15 минут Осипенко установил окончательный результат, реализовав одиннадцатиметровый.
В предыдущей встрече подопечные Валерия Карпина отправили одиннадцать безответных мячей в ворота Брунея.