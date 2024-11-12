Вестник Кавказа

Российские футболисты разгромили Сирию в Волгограде

Российские футболисты разгромили Сирию в Волгограде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская футбольная сборная забила встречалась сегодня в Волгограде с Сирией. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота сирийцев четыре мяча.

Вечером 19 ноября в Волгограде прошла товарищеская встреча сборных России и Сирии по футболу. Игра закончилась в пользу российской национальной команды со счетом 4:0.

Единственный мяч, забитый в первой половине, на 33-й минуте  записал на свой счет защитник Максим Осипенко. На 52-й минуте еще один игрок обороны Илья Самошников удвоил преимущество российской команды. На 66-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счет крупным, а через 15 минут Осипенко установил окончательный результат, реализовав одиннадцатиметровый.

В предыдущей встрече подопечные Валерия Карпина отправили одиннадцать безответных мячей в ворота Брунея.

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