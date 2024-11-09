«Ученик». Стоит ли смотреть фильм про восхождение Трампа?

Андрей Гузь

Фильм режиссера Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат. Лента не получила от Минкульта прокатное удостоверение. Стоило ли вообще брать этот фильм в прокат? Какими художественными достоинствами обладает скандальная лента? Или главная причина интереса состоит только в личности главного героя - старого-нового президента США?

Оставим в стороне вопрос о мотивах отечественных чиновников. В данном случае это вторично. Хотя любопытно, что Минкульт, обосновывая отказ, сослался на запретительный подпункт, в котором указано, что фильму не предоставляется прокатное удостоверение «в иных, определенных федеральными законами случаях». Как понимать эту максимально обтекаемую формулировку?

Кто такой Али Аббаси?

Внимание СМИ изначально привлекла фигура режиссера. Али Аббаси - шведский режиссер иранского происхождения. В мире кино известен как «фестивальный автор» таких работ как «Граница» и «Убийца «Священный паук»», позитивно воспринятых международными критиками. Это первая проба пера Аббаси в жанре байопика. Но очевидно, что в случае с фильмом «Ученик» фигура сценариста важнее, чем личность режиссера. Об этом мы еще поговорим.

© Фото: Jay Dixit/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Фильмы об экс-президентах США

В Америке любят снимать кино о бывших президентах, вице-президентах, директорах ФБР и проч. Причем, как правило, даже самые крупные режиссеры с этой миссией не справляются. Так было с «Никсоном» (Оливер Стоун), с «Дж.Эдгар» (Клин Иствуд) и фильмом «Власть» о вице-президенте Чейни. Зритель не спешил тратить доллары, а критики высказывали исключительно негативную реакцию. Причем вне зависимости от своих политических симпатий. Главная проблема фильмов о политиках – субъективность подхода. Нужно быть Махатмой Ганди, чтобы о тебе сняли кино, которое устроит всех.

В ситуации с фильмом о Дональде Трампе скандал был гарантирован изначально. Что, собственно говоря, и произошло. Работа над лентой началась еще в 2018 году. Именно тогда было объявлено, что писатель и журналист Габриэль Шерман напишет сценарий к фильму «Ученик». Амбициозный автор анонсировал историю «происхождения» Дональда Трампа и его отношений со скандальным адвокатом Роем Коном (крайне правый деятель, известный тем, что «посадил на электрический стул супругов Розенбергов»).

Как журналист я писал о Дональде Трампе более 15 лет. Меня давно завораживала история его происхождения как молодого строителя, появившегося в суровом мире Нью-Йорка 1970-х и 1980-х годов. Этот период становления многое говорит нам о человеке, который сегодня занимает Овальный кабинет.

- Шерман.

Али Абаси вошел в проект в октябре 2023 года и завершил работу над лентой в сжатые сроки. Как раз к началу новой президентской кампании.

Реакция на фильм

После премьеры на 77-м Каннском кинофестивале в мае 2024 года фильм с большим трудом вышел в американский прокат из-за попытки юридической команды Трампа заблокировать его выпуск. Прокатные показатели ленты оказались далеки от ожидаемых результатов. Всего 4 млн в США и 8 млн в мировом прокате. И это при бюджете в 16 млн долларов. Результат, прямо скажем, ниже среднего.

Работа получила противоречивые оценки критиков. Так, журнал Rolling Stone отметил:

Это самый жестокий биографический фильм о Дональде Трампе, который только можно себе представить.

Известный критик Дэвид Руни:

Фильм Абасси больше всего раскрывает, в какой степени токсичность, которая теперь является неизбежной частью нашей современной реальности, была сформирована союзом двух мужчин полвека назад.

Сам Трамп назвал ленту «дешевой, клеветнической и топорной», а всех причастных к ней – «человеческими отбросами». Это вполне ожидаемая реакция. Было бы странно, если бы герой фильма промолчал.

© Фото: Michael Vadon/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

О чем фильм?

В центре внимания фильма период «взросления» Дональда Трампа как бизнесмена и будущего политика. В картине отражены все ключевые моменты раннего этапа его карьеры с 1973 года. Именно в этом году произошло «историческое знакомство» Трампа и Роя Кона, скандального адвоката, друга Никсона и Рейгана, ставшего наставником для подающего надежды бизнесмена.

Молодой Трамп показан как человек с колоссальными амбициями, которые в то время не были подкреплены реальными возможностями. Его «прорывные проекты» вызывают насмешку у прагматичного отца – Фреда Трампа. Кон становится для Дональда своеобразными «адвокатом дьявола», продемонстрировав будущему президенту США реальные и абсолютно беспринципные варианты карьерного продвижения.

Надо признать, что Себастиан Стэн и Джереми Стронг продемонстрировали прекрасные актерские работы. Да и в целом к кастингу картины, на наш взгляд, претензий быть не может. Но общее впечатление соответствует тем средним оценкам, которые выставили зрители и большинство кинокритиков – от 5 до 6 баллов из 10. Ответа на вопрос – «Кто такой мистер Трамп?» мы так и не получили. Совокупность отдельных ярких эпизодов ленты не складывается в общую картину.

Самые сильные части фильма относятся к демонстрации отношений между отцом и сыном – Фредом и Дональдом. Им уделено много меньше экранного времени, нежели дуэту Трамп - Кон. Однако именно отношения с отцом, который не верил в таланты сына и не высоко ставил его бизнес возможности, заставили будущего президента прыгать выше головы и ломать стереотипы. Кон в данном случае только направил на верный путь к успеху.

Проблема фильма в том, что, несмотря на внешнее сходство, экранный образ Трампа слабо соотносится с «принципами» Кона, которые по сюжету Дональд берет на вооружение и объявляет собственным изобретением

Атаковать. Атаковать. Атаковать. Ничего не признавать. Все отрицать. Провозглашать победу и никогда не признавать поражения.

Возможно, актеру не хватило ярости и эксцентричности. Он слишком спокоен, а те моменты, когда Трамп «взрывается» на экране выбиваются из целостного образа, они наиграны.

В целом лента Аббаси ничего не убавила и не добавила к истории Дональда Трампа. Понятно, что у каждого политика есть свой персональный Мефистофель. Так же очевидно, что многие президенты США далеко не безгрешные люди (Никсон, Клинтон, Буш-младший). Найти ответ на вопрос – почему столь неочевидный по человеческим качествам бизнесмен вторично становится президентом – команде Шермана - Аббаси не удалось.