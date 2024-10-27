"Федя. Народный футболист". Фильм о Федоре Черенкове

Сергей Ильин

В прокат выходит кинолента об одном из самых популярных советских футболистов 1980-х годов Федоре Черенкове. Заметно, что режиссер Николай Акелькин и сценарист Илья Казаков знают футбол не понаслышке. Явных ляпов нет, игровые сцены поставлены качественно. Но внятного «послевкусия» не осталось.

Признаюсь, ждал выхода фильма с тревогой, российские киноработы о спортивных звездах (Харламов, Стрельцов, Яшин), это жанр «не для всех» - болельщикам угодить крайне сложно. «Было все не так», «опять все переврали», «главный тренер не похож» и прочие придирки неизбежны. Оценку поставить затрудняюсь, ощущения после просмотра противоречивые. Возможно, что спустя какое-то время удастся сформулировать более четкие суждения. А пока что, соглашусь с мнением Олега Романцева:

Практически вся его жизнь прошла перед моими глазами. Я хочу, чтобы он таким остался - хорошим парнем, классным футболистом. А мне показывают, как его видят люди, которые даже не знакомы с ним. Я не хочу, зачем мне? Я наверняка расстроюсь и мне это не надо. Сделали – молодцы, но это для тех людей, которые не знали Федора.

Тем, кто знает Черенкова по сохранившимся записям – проще, нет необходимости сверять увиденное на экране с собственной памятью и впечатлениями. Для меня Федор Черенков остается в памяти таким, каким он был в момент наивысшего расцвета 1982-1984 годах. Легкий, быстрый, умный футболист с шестимесячной завивкой на голове. Эту краткосрочную моду в те времена быстро переняли игроки и болельщики. Но запомнилась «химия» только в черенковском варианте.

Этому периоду режиссер уделил значительное внимание как точке перехода лучшего игрока «Спартака» в период затяжной болезни, которая существенно повлияла на его жизнь и футбольную карьеру. Эпизоды фильма, где с максимальной тактичностью демонстрируются моменты «погружения в себя» относятся, на мой взгляд, к числу лучших. Авторы уважительно отнеслись к памяти Федора Федоровича и членам его семьи. Это – однозначный плюс.

Противоречивое впечатление оставили работы Николая Фоменко и Бориса Щербакова. После документального фильма почти сорокалетней давности - «Невозможный Бесков», сыграть «истинный» образ главного тренера «Спартака» - задача непосильная для любого актера. Николай Фоменко добился большого внешнего сходства, но «пережимал» с фирменными бесковскими «примочками» в общении с игроками. Получился мега-Бесков. Константин Иванович Бесков в квадрате. Не знаю, может именно так видели этот образ режиссер и актер.

© Фото: Marcel Antonisse/Anefo/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Николай Петрович Старостин в исполнении Бориса Щербакова - носитель спартаковских традиций получился таким, как и ожидали – мудрым, дальновидным и почему-то вечно усталым. Но Старостина, равно как и Бескова сыграть крайне сложно, уж слишком сложными и многогранными личностями были два главных творца спартаковского успеха 1980-х годов.

А вот Валерий Лобановский в исполнении Сергея Чудакова получился на славу. Верю в такого жесткого и амбициозного специалиста. Как влитой.

Главная роль досталась молодому актеру Станиславу Румянцеву. Любопытно, чем дальше от момента начала спортивной карьеры, тем больше внешнего сходства удалось достичь. Пик – 1984 год, злосчастный матч с «Андерлехтом». Вся печальная история в гостинице сыграна просто блестяще. Да и в целом Станислав справился с очень непростой задачей – стать киновоплощением истинно народного игрока.

Поэтому – смотрите кино. В любом случае, это достойная лента. А главное, что Федор Черенков достоин того, чтобы сняли фильм именно о нем из всей спартаковской плеяды звезд того времени.