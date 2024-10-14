Съемки фильма о легенде советского футбола начались в Армении

Фильм о самом успешном периоде футбольного клуба "Арарат" в советское время начинают снимать на территории Армении. Картина будет посвящена успехам ереванской команды в 70-е годы XX века, когда ей удалось оформить "Золотой дубль". Тренировал ее в то время Никита Симонян.

В Армении приступили к съемкам фильма под названием "Золотой дубль", который будет посвящен успехам ереванского футбольного клуба "Арарат" под руководством легенды советского спорта Никиты Павловича Симоняна.

Реализацией проекта занимаются кинокомпания AP Cinema и онлайн-кинотеатр START. Съемки проходят при поддержке Минкультуры России.

По словам авторов проекта, кино будет рассчитано на широкую аудиторию.

"Наш фильм – прекрасная возможность рассказать о великом человеке и футболисте Никите Павловиче Симоняне. Это большая личность, вызывающая восхищение не только у фанатов футбола, но и у абсолютного большинства людей"

– генеральный продюсер фильма Валерий Саарян

Напомним, "Арарат" стал обладателем "Золотого дубля" в 1973 году, победив в чемпионате СССР и в национальном кубке. Пост главного тренера ереванской команды тогда занимал Никита Симонян.