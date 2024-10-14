Вестник Кавказа

Съемки фильма о легенде советского футбола начались в Армении

Съемки фильма о легенде советского футбола начались в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фильм о самом успешном периоде футбольного клуба "Арарат" в советское время начинают снимать на территории Армении. Картина будет посвящена успехам ереванской команды в 70-е годы XX века, когда ей удалось оформить "Золотой дубль". Тренировал ее в то время Никита Симонян.

В Армении приступили к съемкам фильма под названием "Золотой дубль", который будет посвящен успехам ереванского футбольного клуба "Арарат" под руководством легенды советского спорта Никиты Павловича Симоняна.

Реализацией проекта занимаются кинокомпания AP Cinema и онлайн-кинотеатр START. Съемки проходят при поддержке Минкультуры России.

По словам авторов проекта, кино будет рассчитано на широкую аудиторию.

"Наш фильм – прекрасная возможность рассказать о великом человеке и футболисте Никите Павловиче Симоняне. Это большая личность, вызывающая восхищение не только у фанатов футбола, но и у абсолютного большинства людей"

– генеральный продюсер фильма Валерий Саарян

Напомним, "Арарат" стал обладателем "Золотого дубля" в 1973 году, победив в чемпионате СССР и в национальном кубке. Пост главного тренера ереванской команды тогда занимал Никита Симонян.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Ахмат&quot; одержал первую победу в чемпионате

"Ахмат" одержал первую победу в чемпионате

Бразильскому футболисту &quot;Зенита&quot; вручили паспорт России

Бразильскому футболисту "Зенита" вручили паспорт России

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

В &quot;Карабахе&quot; оценили игру команды в 3-м туре Лиги Европы

В "Карабахе" оценили игру команды в 3-м туре Лиги Европы

&quot;Карабах&quot; уступил &quot;Аяксу&quot; в Лиге Европы

"Карабах" уступил "Аяксу" в Лиге Европы

На болельщиков &quot;Манчестер Юнайтед&quot; совершено нападение в Стамбуле

На болельщиков "Манчестер Юнайтед" совершено нападение в Стамбуле

Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

&quot;Ахмат&quot; проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу

"Ахмат" проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; уступило &quot;Спартаку&quot; в Кубке России по футболу

Махачкалинское "Динамо" уступило "Спартаку" в Кубке России по футболу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы