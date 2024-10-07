Вестник Кавказа

Тренер сборной Армении по футболу отправлен в отставку

Александр Петраков
© Фото: сайт Федерации футбола Армении
Александр Петраков тренировал армянскую национальную команду в течение более полутора лет. Свою последнюю игру на посту наставника он провел накануне.

Главный тренер сборной Армении по футболу покинул свой пост. Об этом информирует на своем сайте Федерация футбола республики.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая накануне в родных стенах проиграла Северной Македонии в рамках Лиги наций (0:2). В конце прошлой недели подопечные Александра Петракова сыграли на выезде вничью с Фарерскими Островами (2:2).

Напомним, 67-летний наставник возглавлял сборную Армении с середины января прошлого года.

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