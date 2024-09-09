Молодежные и юношеские сборные Азербайджана по футболу возглавят иностранцы

АФФА задумала масштабные перестановки в молодежных и юношеских сборных. В начале следующего года их возглавят иностранные специалисты.

На смену отечественным тренерам, возглавляющим в настоящее время молодежные и юношеские сборные Азербайджана по футболу, придут иностранные специалисты. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

По их данным, такое решение приняла Ассоциация футбольных федераций Азербайджана в связи с неудовлетворительными результатами команд на различных турнирах.

Планируется, что перестановки произойдут в начале 2025 года.

Напомним, минувшим летом азербайджанскую сборную по футболу возглавил Фернанду Сантуш. На этом посту португальский наставник сменил итальянца Джанни Де Бьязи, покинувшего команду в ноябре прошлого года.