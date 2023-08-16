Вестник Кавказа

Черчесов сделал заявлением после провала сборной Казахстана в Лиге наций

Черчесов сделал заявлением после провала сборной Казахстана в Лиге наций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Станислав Черчесов объяснил провальные результаты выступления сборной Казахстана в Лиге наций. По его словам, у команды «не было ни одного плюса».

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил игру сборной в Лиге наций - команда не забила ни одного гола и завершает турнир, заняв последнее место.

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время… Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики»

– Черчесов

Он добавил, что планирует изменить ситуацию, чтобы у футболистов было время на то, чтобы подготовиться к играм и выразил надежду, что в будущем это принесет свои плоды.

«По регламенту у нас нет времени на подготовку... До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней. Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле»

– Черчесов

В Лиге наций сборная Казахстана набрала лишь одно очко, оказавшись ниже всех у турнирной таблице, передает Meta-ratings.kz.

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