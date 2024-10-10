Вестник Кавказа

Ситуацию вокруг Черчесова попросили не нагнетать в Казахстане

Станислав Черчесов
© Фото: сайт Федерации футбола Казахстана
В Минспорта Казахстана прокомментировали ситуацию вокруг Станислава Черчесова. Накануне российского специалиста оштрафовали за неудачную шутку, сказанную им несколько дней назад.

Глава Минспорта Казахстана призывает оценивать Станислава Черчесова по работе с футбольной сборной. Об этом сам Ербол Мырзабосынов написал на своих страницах в соцсетях.

При этом он признал, что шутка российского специалиста действительно была неудачной.

"Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако, задача Черчесова – вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе"

– Ербол Мырзабосынов

Он напомнил, что народ Казахстана всегда был гостеприимным и терпимым.

"Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие. Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием"

– глава министерства

Он также выразил надежду на то, что Черчесову удастся оправдать доверие местных болельщиков и вывести сборную из сложившейся непростой ситуации на новый уровень.

"Мы одна футбольная семья и давайте поддержим друг друга!

– казахстанский министр

Напомним, на пресс-конференции, состоявшейся несколько дней назад, российский специалист поинтересовался у журналиста после вопроса на казахском языке, не на французском ли языке он сейчас говорил. За этот эпизод наставника оштрафовали примерно на 150 тыс рублей.

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