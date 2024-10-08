С Черчесовым проведут разъяснительную работу в Казахстане

Российский специалист, возглавляющий сборную Казахстана по футболу, оказался в центре скандала. Минспорт республики считает, что наставник проявил неуважение к местному языку.

Минспорт Казахстана обратился к Федерации футбола страны с требованием провести разъяснительную работу с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Об этом рассказали в самом министерстве.

"Министерство потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку"

– пресс-служба ведомства

Ранее сообщалось, что на послематчевой пресс-конференции Черчесов после вопроса журналиста на казахском языке поинтересовался у него, не на французском ли языке говорил представитель СМИ. Видеозапись мероприятия позднее появилась в соцсетях. В министерстве считают, что российский специалист таким образом оскорбил казахский язык.

В Минспорте добавили, что казахский язык в республике обладает особым статусом в соответствии с законами страны и всем гражданам необходимо проявлять к нему должное уважение.

"Министерство туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес"

– пресс-служба министерства

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана минувшим летом. Национальная команда провела под его руководством четыре матча в Лиге наций, уступив в трех из них. Казахстанские футболисты потерпели поражение от Австрии (0:4) и дважды от Словении (0:3 и 0:1). Встреча против Норвегии закончилась безголевой ничьей.