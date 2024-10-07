Азербайджан и Грузия потерпели поражения в Лиге наций

В Лиге наций состоялись встречи 4-го тура с участием сборных Азербайджана и Грузии. Обе национальные команды уступили своим соперникам.

Сборные Азербайджана и Грузии Вечером 14 октября проходят матчи 4-го тура Лиги наций УЕФА. На данный момент уже завершились матчи с участием сборных Азербайджана и Грузии.

Азербайджан – Словакия

Национальная команда Азербайджана принимала сборную Словакии в Баку. Счет на 15-й минуте открыли гости благодаря автоголу азербайджанского защитника Раиля Мамедова. На 38-й минуте защитник Турал Байрамов восстановил равновесие. На 75-й минуте полузащитник Лукаш Гараслин вывел Словакию вперед, а на 86-й минуте хавбек Давид Дюриш отправил третий мяч в сетку ворот Азербайджана, установив окончательный результат – 3:1 в пользу гостей.

Отметим, что на 70-й минуте Азербайджан остался в меньшинстве после удаления нападающего Махира Эмрели.

Грузия – Албания

Сборная Грузии встречалась в Тбилиси с командой Албании. Победу со счетом 1:0 гости. Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник Кристьян Аслани.

Турнирная таблица

На данный момент сборная Азербайджана находится на четвертом месте в группе C1 Лиги наций, не набрав пока ни одного очка. Возглавляет квартет с 10 очками Словакия. Второе место занимает Швеция (7 очков), а третье – Эстония (3 очка).

В группе B1 лидируют пока сборные Грузии, Чехии и Албании. В активе всех этих команд по 6 очков. Замыкает группу Украина, набравшая 3 очка.