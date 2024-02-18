Вестник Кавказа

Черчесова наказали в Казахстане

Черчесова наказали в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане оштрафовали тренера Станислава Черчесова. Сумма составила почти 150 тыс рублей. Поводом послужило его высказывание на пресс-конференции.

Главный тренер казахстанской сборной Станислав Черчесов оштрафован за свои слова на пресс-конференции, сообщил глава федерации футбола этой страны Адлет Барменкулов.

Он заявил, что юмор специалиста выходит за рамки. Барменкулов отметил, что провел с наставником беседу и объяснил ему актуальность и приоритет государственного языка.

Подчеркивается, что сумма штрафа составляет почти 150 тыс рублей.

Напомним, Черчесов на пресс-конференции после вопроса на казахском языке спросил у журналиста: "Ты на французском сейчас говоришь?".

Момент распространился по всему интернету. Власти республики заявили, что наставник сборной оскорбил казахский язык.

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