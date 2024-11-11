Российский наставник передумал покидать азербайджанский футбольный клуб

Курбан Бердыев продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба "Туран Товуз". На данный момент команда располагается на третьем месте в чемпионате Азербайджана.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Туран Товуз" Курбан Бердыев решил остаться на своем посту. Об этом пишут местные средства массовой информации.

После ничьей с "Сабаилом" (1:1) в рамках 13-го тура национального первенства 72-летний специалист собирался подать в отставку, однако после телефонного разговора с президентом клуба он принял решение продолжить работу.

Турнирная таблица

После 13 туров "Туран Товуз" с 26 очками занимает третью строчку в чемпионате Азербайджана. Лидирует в первенстве "Карабах", в активе которого 31 очко. На втором месте находится "Араз-Нахчыван", набравший 30 очков.

Напомним, Бердыев возглавил "Туран Товуз" в июне. До этого он тренировал махачкалинское "Динамо".