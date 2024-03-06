Борьба за озеро в Махачкале закончилась отменой аукциона

В Махачкале отменили аукцион о передаче земель возле озера Ак-Гель и Эльтавского леса. При рассмотрении вопросов будут учтены интересы жителей столицы республики.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов объявил об отмене аукциона на право подписания арендных соглашений. Планировалось сдать в аренду участки возле озера Ак-Гель и Эльтавского леса.

Он заявил, что данный вопрос вызвал бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Сейчас, добавил Умавов, он находится на контроле руководителя региона Сергей Меликова.

Правовое управление администрации выявило нарушения законодательства при изучении соблюдения процедуры. Глава города отметил, что при рассмотрении вопросов будут учтены интересы жителей Махачкалы.

Тем временем, УФАС прекратил расследование дела, которое было подано от общественного движения "ГородНаш" на действия Управления имущественных и земельных отношений столицы.

Ранее организация пожаловалась на работу ведомства из-за выставления территорий возле озера на торги. Общественники назвали действия незаконными.

УФАС прекратил дело после того, как аукцион был отменен.