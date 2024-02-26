Вестник Кавказа

Общественники Дагестана борются за озеро Ак-Гель

Общественники Дагестана борются за озеро Ак-Гель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
УФАС РФ рассмотрит жалобу общественников из-за передачи земель возле озера в Махачкале. Они считают, что операция по передаче территории является незаконной.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану изучит жалобу, которая поступила от республиканских общественников.

Заявление в орган подали представители движения "ГородНаш". Они недовольны действиями Управления имущественных и земельных отношений столицы Дагестана.

Как сообщает издание РИА Дагестан, речь идет о незаконной передаче территории возле озера Ак-Гель в Махачкале.

По мнению движения, аукцион на право заключения договора аренды участка площадью более 22,001 кв м вблизи водоема является незаконной.

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