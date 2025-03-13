Вестник Кавказа

Новый посол России в США прилетел в Вашингтон

Новый посол России в США прилетел в Вашингтон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне приземлился самолет с новым послом России в США Александром Дарчиевым, которому предстоит заново налаживать некогда добрые отношения двух стран.

Новый посол России в США Александр Дарчиев минувшей ночью прибыл в Вашингтон, сообщили в российской дипломатической миссии в американской столице. По прилету глава российской дипмиссии дал короткое интервью, в котором отметил ряд моментов.

"Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей"

- Александр Дарчиев

Новый глава российской дипмиссии отметил: президенты двух стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США, и эта работа уже идет по всем направлениям. Главное – у двух стран есть стремление достичь ощутимого результата, передает РИА Новости.

Говоря о своих планах, дипломат отметил: его задача сейчас - расчистка санкционных завалов и решение многих вопросов, накопившихся в отношениях России и США, которые потребуют значительных усилий. Это вопросы возобновления авиасообщения, облегчения визовых процедур для рядовых россиян и возвращения в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов.

Практическая работа уже ведется, и она "взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать", отметил дипломат.

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