Вестник Кавказа

США помогут России восстановить доступ на мировой рынок

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США раскрыли детали вчерашней встречи с делегацией РФ, начавшейся утром и завершившейся поздно вечером. Она проходила в столице Саудовской Аравии и длилась 12 часов.

Соединенные Штаты намерены посодействовать России с доступом на мировые рынки. Об этом рассказали 25 марта в Белом доме.

"Соединенные Штаты окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельхозпродукции и удобрений, снижения стоимости морского страхования, а также обеспечения доступа к портам и платежным системам для подобных сделок"

– Белый дом

Там также отметили, что в ходе вчерашних переговоров стороны достигли договоренности обеспечить безопасное судоходство.

"США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море"

– Белый дом

Напомним, переговоры делегаций двух стран прошли во вторник в Эр-Рияде. Они длились 12 часов. В российской делегации назвал встречу непростой, но очень полезной.

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