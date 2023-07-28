Тмутаракань: что это такое и действительно ли она далеко?

Выражение «Уехать в Тмутаракань» имеет очень давнее происхождение и означает отправиться в далекое, глухое, забытое Богом место. Расскажем, откуда взялось это выражение и где на самом деле находится Тмутаракань.

Где находилась Тмутаракань?

Когда-то Тмутаракань была названием самого дальнего русского княжества, анклава, отделенного от русских земель территорией других государств. Находилась Тмутаракань недалеко от Керченского пролива, в районе станицы Тамань современного Краснодарского края. Сегодня, проезжая по Крымскому мосту, можно увидеть остатки ассоциируемого с Тмутараканью средневекового городища, где ведутся археологические раскопки.

Что такое тмутараканский камень

Хотя в русских источниках еще в "Слове о полку Игореве" впервые упоминалось о Тмутараканском княжестве, долгое время многие считали его вымышленным, никто не знал, где оно находится. Определить местонахождение помог "тмутараканский камень" - мраморная прямоугольная плита с высеченной на ней русской надписью, датируемой 1068 годом, найденная в 1792году на таманском берегу Керченского пролива. Размеры плиты 225х70х24 см, вес около 850 кг. Информация о находке была впервые опубликована графом Алексеем Мусиным-Пушкином в 1794 году и имела большое историческое значение. Надпись на камне гласит:

В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутараканя до Крчева 14000 сажен.

Эти сведения подтверждаются данными древнерусских летописных источников. В 1068 году в Тмутаракани действительно княжил Глеб Святославич, который впоследствии стал новгородским князем. Керченский пролив замерзает, и измерить его ширину по льду вполне возможно. Расстояние от современной Тамани до Керчи (Крчева) составляет примерно 23 км, что соответствует 14 тыс. маховых саженей.

С 1851 года тмутараканский камень хранится в Государственном Эрмитаже.

Кому принадлежала Тмутаракань?

Город Тмутаракань имеет давнюю и богатую историю. Еще в VI веке до нашей эры здесь возник греческий полис Гермонасса. Греков интересовало на Кубани зерно, и они создали там колонии, где производился обмен сельскохозяйственных товаров, шкур, мяса, ценных пород рыбы на греческие ремесленные изделия, и всё это вывозилось в Грецию.

Впоследствии город неоднократно переходил из рук в руки и почти каждый раз менял название. После возникновения в 480 году до нашей эры на этих землях Боспорского царства со столицей Пантикапеем судьба Гермонассы на протяжении всего античного времени была тесно связана с этим крупным государственным образованием. Передвижение варварских племен, появившихся на территории Северного Причерноморья в середине III века затронуло и Гермонассу, о чем свидетельствует найденный при раскопках мощный слой со следами пожара.

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Средневековую историю города можно считать с VII века – времени образования на Таманском полуострове первого тюркоязычного государства под названием Великая Болгария со столицей Фанагория, расположенной в 20 км к востоку от Гермонассы. Затем, после установления владычества хазар в Крыму и Тамани в VIII веке, город был переименован в Тамен-Тархан и на территории его крепости располагался штаб хазарского гарнизона.

В 965 году русский князь Святослав Игоревич, пройдя войной по Северному Кавказу, разбив хазар, захватил Тумен-Тархан. Город стал центром русского княжества и торговой факторией Древней Руси, а для удобства произношения славяне называли его Тмутаракань. В то время это была богатая провинция. Отсюда проходил торговый путь, соединяющий реку Днепр с Черным и Каспийским морями, через Керченский пролив и реку Дон, по которому караваны отправлялись в Крым, Византию, Хазарский каганат, Хорезм, Китай и другие страны. Благодаря этому здесь развивались торговля и ремесла. Среди русских княжеств, только в Тмутаракани можно было выращивать виноград и производить вино, что было очень прибыльным делом.

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В XII веке город перешел во владение византийцев. Предполагается, что этому способствовали происходящие в то время на Руси междоусобные войны. Византийцы назвали город Матарха. Это был по-прежнему богатый и цветущий край. В середине XII века арабо-персидский историк аль-Идриси, посетивший эти места, писал:

Матарха – это вечный город, существующий с незапамятных времен. Есть виноградники и пахотные земли. Это большой город с множеством жителей, процветающим районом и рынком, на котором собираются люди из окрестностей. Ярмарки также организуются в стране и соседних регионах.

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В XIII-XIV веках городом Матлука уже управляют ханы Золотой Орды, а после монголо-татарского периода - местные черкесско-адыгейские князья. Генуэзцы, начавшие селиться в городе в XIII веке, стали его владельцами в XV веке, назвав его Матрегой. С XVI века до середины XVIII века город принадлежал тюркам и получил название Тамань. По итогам русско-турецких войн 1735-1739 и 1768-1774 годов Тамань вместе с Крымом и Кубанью становится частью Российской империи.

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В целом о Тмутаракани сохранилось не много письменных источников. Основные данные получены археологами. На месте городища с 1950-х годов разные группы ученых вели здесь активные поиски. В настоящее время там работают сотрудники Пушкинского музея Москвы и Краснодарского историко-археологического музея им. Е.Фелицына. Членами экспедиций найдено немало древних артефактов - глиняная посуда, предметы быта, монеты, остатки строений древних жилищ и многое другое. Сами археологи оценивают это место как уникальное по количеству культурных слоев грунта, сохранивших информацию о различных периодах существования городища. Археологический комплекс Гермонасса-Тмутаракань с 1995 года внесен в перечень объектов исторического и культурного наследия Федерального значения.