Вестник Кавказа

Иранская деревня пополнила список мировых достопримечательностей

Иранская деревня пополнила список мировых достопримечательностей
© Фото: IRNA
Иранская деревня Эсфахак в провинции Южный Хорасан стала одной из лучших туристических достопримечательностей в мире – ее экспозиция победила в конкурсе, проводимом Всемирной туристической организацией.

Деревня Эсфахак в иранской провинции Южный Хорасан стала одним из победителей конкурса "Лучшие туристические деревни-2024", объявленного Всемирной туристической организацией (ВТО), заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи Амири.

"Эсфахак в Табасе, серьезно пострадавший от землетрясения 1978 года, когда-то считался непригодным для проживания, и его жители жили во временных палатках"

- Реза Салехи Амири

Жители деревни не смирились с последствиями стихии, практически разрушившей их дома, и, чтобы развить и сохранить свою культуру, все это время восстанавливали поселение, строя свои экологичные традиционные жилища с помощью древних глинобитных технологий, пишет иранское информационное агентство IRNA.

Сегодня эта деревня – место притяжения туристов со всего мира, она широко известна своими глинобитными постройками и самобытностью, добавил министр.

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