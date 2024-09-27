Россиянам не рекомендуют ехать в Иран

Стоит ли ехать в Иран? Посольство РФ в ИРИ обратилось к россиянам с призывом временно отказаться от поездок в Исламскую Республику. Ранее российские авиакомпании отменили рейсы в ИРИ.

Безопасно ли ехать в Иран сейчас, рассказали в российском посольстве в Тегеране.

Соответствующее сообщение российская дипмиссия опубликовала в своем канале в Telegam.

"В связи с обострением положения вокруг Ирана посольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран"

– посольство

Ранее российский "Аэрофлот" принял решение не совершать сегодня и завтра рейс в Тегеран и обратно. Лоукостер "Победа" отменил сегодняшние рейсы в ОАЭ.

Кроме того, от Росавиации поступила рекомендация для перевозчиков сегодня и завтра осуществлять полеты с Израилем, Ираном, и в воздушном пространстве Ирака строго в определенное время.

Напомним, накануне вечером Иран атаковал Израиль ракетами. Обстрел стал ответом на ликвидацию Тель-Авивом руководства палестинского ХАМАС, ливанской "Хезболлы" и иранского КСИР. В Израиле пообещали дать ответ на обстрел, причем заверили, что он удивит Тегеран. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о новых, еще более масштабных ударах по Израилю.