Россиянам не рекомендуют ехать в Иран

Безопасно ли ехать в Иран сейчас, рассказали в российском посольстве в Тегеране.
Соответствующее сообщение российская дипмиссия опубликовала в своем канале в Telegam.
"В связи с обострением положения вокруг Ирана посольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран"
– посольство
Ранее российский "Аэрофлот" принял решение не совершать сегодня и завтра рейс в Тегеран и обратно. Лоукостер "Победа" отменил сегодняшние рейсы в ОАЭ.
Кроме того, от Росавиации поступила рекомендация для перевозчиков сегодня и завтра осуществлять полеты с Израилем, Ираном, и в воздушном пространстве Ирака строго в определенное время.
Напомним, накануне вечером Иран атаковал Израиль ракетами. Обстрел стал ответом на ликвидацию Тель-Авивом руководства палестинского ХАМАС, ливанской "Хезболлы" и иранского КСИР. В Израиле пообещали дать ответ на обстрел, причем заверили, что он удивит Тегеран. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о новых, еще более масштабных ударах по Израилю.