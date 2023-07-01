Иран на карте мира: о границах и климате Исламской Республики

Тема Ирана в последнее время регулярно "всплывает" в новостях. Однако информации об этой стране на русском языке пока не так много. Расскажем, с какими странами граничит Иран, как называются области, когда Иран получил свое название, чем Иран отличается от Ирака, какие иранские реки впадают в Каспийское море и какой в Иране климат.

Иран все еще остается для россиян загадочной восточной страной, несмотря на то, что в последнее время иранская тема все чаще появляется в инфополе. В русскоязычных источниках информации об Иране не так много. Попробуем заполнить этот пробел.

С какими странами граничит Иран?

Исламская Республика граничит с семью странами. Самая протяженная граница - на западе с Ираком, почти 1,5 тыс км. Другой сосед Ирана с запада – Турция.

На востоке Иран граничит с Пакистаном и Афганистаном. На северо-востоке Иран имеет общую границу с Туркменистаном, а на северо-западе - с Азербайджаном и Арменией.

Общей границы с Россией после распада СССР у Ирана нет. Страны разделены Каспийским морем.

С юга же Иран омывается Персидским и Оманским заливами Аравийского моря.

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Сколько областей у Ирана?

С административной точки зрения Иран разделен на 31 регион. Их можно называть областями или провинциями. Иранцы же используют единый термин для крупнейшей административной единицы – остан.

В состав останов входят шахрестаны (районы), которые, в свою очередь, разделены на бахши (городские и сельские поселения).

Больше всего людей живет в остане Тегеран – почти 13 млн человек. Он считается основным финансовым и промышленным регионом Ирана. В пятерку крупнейших по населению останов Исламской Республики Иран также входят:

Хорасан-Резави,

Фарс,

Исфахан,

Хузестан.

Почему Иран так назвали?

Название «Иран» впервые встречается в Авесте – главной религиозной книге зороастризма, религии, распространенной на территории современных Ирана, Азербайджана, Афганистана и Центральной Азии. Авеста же, по самой распространенной версии, была создана в первой половине I тыс. до н. э. В переводе с авестийского языка, на котором написана «Авеста», «Иран» означает «Страна, Земля Ариев».

Современное персидское слово «Иран» происходит напрямую от среднеперсидского «Эран». Именно оно встречается на барельефе III в. царя Ардашира из династии Сасанидов.

Слово Персия - греческого происхождения. В V в. до н. э. греки так называли империю Кира Великого. Персия происходит от древнеперсидского «парса» - народа, представителем которого, по греческим источникам, был Кир. На Западе Иран называли Персией вплоть до 30-х годов XX века. Весной 1935 года Реза-шах из династии Пехлеви попросил иностранных делегатов использовать термин «Иран» в официальной переписке. Впоследствии граждан Ирана стали называть не персами, а иранцами.

Чем отличается Ирак от Ирана?

Пользователи интернета часто задаются вопросом: чем Ирак отличается от Ирана?

Хотя их названия и похожи, это две разных страны, которые являются соседями. Подавляющее большинство населения Ирака составляют арабы, а Ирана – иранцы. Официальные языки Ирака – арабский и курдский, Ирана – персидский.

Какой климат в Иране?

Иран отличается засушливым климатом. За исключением побережья Каспийского моря (у предгорья Эльбурса) на севере страны, а также склонов Загроса на западе количество осадков минимально. Практически вся территория Исламской Республики Иран относится к самым засушливым районам планеты.

Климатологи характеризуют Иран как страну четырех климатических зон.

На севере преобладает умеренно влажный климат. Здесь комфортно летом – как правило, температура не поднимается выше +30 градусов днем.

Большая часть Ирана – территории с жарким засушливым климатом. Жаркие дни и холодные ночи, песчаные бури и почти полное отсутствие осадков отличают эти места.

Еще один климатический пояс в Иране - холодный горный. Горные цепи Эльбурс (не путать с горой Эльбрус в России!) и Загрос – единственные места в Иране, где можно увидеть снег.

Жаркий влажный климат присущ протяженной прибрежной зоне Персидского Залива.

Сколько рек в Иране?

В Иране насчитывается 10 рек. Среди них нет ни одной длиннее 1 000 км.

В Каспийское море впадают три реки:

Сефидруд,

Атрек,

Горган.

Остальные реки через водные системы Междуречья впадают в Персидский залив.

Пожалуй, самая полноводная река Ирана – Карун, она же единственная судоходная. На Каруне расположены сразу четыре плотины наиболее мощных гидроэлектростанций Исламской Республики Иран. Любопытный факт: до XX века река Карун считалась главной транспортной артерией страны.

Основные полезные ископаемые Ирана

Иран входит в число 15 наиболее богатых полезными ископаемыми стран. В Исламской Республике добывается 68 видов полезных ископаемых.

Основные полезные ископаемые Ирана:

Нефть

Природный газ

Железная руда

Бокситы

Уголь

Цинковая и свинцовая руда

Уран

Медь

Золото

Главное фото: Деревня в оазисе в иранской пустыне, автор Jeanne Menj, Creative Commons Attribution 2.0.