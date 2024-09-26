Иран атаковал Израиль, но желает мира

Иран предупредил Израиль о последствиях ответных действий и предложил на иранской атаке по израильским военным объектам закончить обмен ударами.

Почти ровно сутки спустя после начала израильского наземного наступления на Ливан (в Тель-Авиве его именуют "специальная ограниченная операция") Иран нанес удар по Израилю. Выпущено порядка 180 баллистических ракет. По данным США и Израиля, большинство из них перехвачено. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о "почти 200 баллистических ракетах". Нынешняя атака оказалась более масштабной, чем в апреле, когда Иран запускал беспилотники и ракеты по израильским целям в отместку за гибель своих военных и дипломатов в Сирии.

Нынешние удары стали реакцией на серию провокаций со стороны Израиля. 30 июля ЦАХАЛ уничтожил командира "Хезболлы" Фуада Шукра. На следующий день в Тегеране был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Уже тогда разведка США ожидала ответных действий ИРИ. Тегеран выждал паузу, но после этого Израиль начал повышать ставки. 17 сентября МОССАД устроила взрыв тысячи пейджеров, принадлежавших членам "Хезболлы" в Ливане. Через 10 дней ЦАХАЛ убил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу прямо в Бейруте, а вместе с ним ряд командиров. В ночь 30 сентября войска Израиля вошли в Ливан.

Куда стрелял Иран?

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что целями атак были военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности — три военные базы. По данным информагентства Shafaqna, уничтожены 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. Агентство Irib со ссылкой на КСИР передавало, что иранцы использовали гиперзвуковые ракеты "Фаттах-1", уничтожившие системы ПВО Arrow-2 и Arrow-3. Ракеты "Фаттах-1" Иран представил только в 2023 году, а значит, применил их впервые. Это иранское оружие развивает скорость 5 Мах и преодолевает расстояние в 1400 км. Главком ВКС КСИР Амирали Хаджизаде отметил, что иранский гиперзвук может "преодолевать любые системы ПВО".

Своими действиями иранцы довольны. Источник агентства Fars передал, что 80% запущенных ракет достигли целей в Израиле. По данным агентства Mehr, взрывы прогремели в Тель-Авиве и Иерусалиме. Учитывая, что многие страны считают столицей Израиля Тель-Авив, а сам Израиль - Иерусалим, политически обе атаки оказались весьма болезненны для еврейского государства. Mehr также сообщал о поражении газовых платформ Израиля в Средиземном море.

Иранский способ предложить мир

Дальнейшее развитие событий зависит от поведения обеих причастных сторон. Как это ни странно звучит, Иран предлагает Израилю мир. В иранском Генштабе заявили: "Израильский режим, убивающий детей, и его международные и региональные сторонники, особенно преступные Соединенные Штаты, должны понять, что Иран никогда не развязывал войну и никогда не начнет ее". Свои атаки ГШ ИРИ считает законными, а ответные действия Израиля, по словам иранских военных, приведут к разрушению его инфраструктуры. Угрозы адресованы и США. Израильский 9 канал пишет, что КСИР пригрозил США ударами по их базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон "сделает глупость". Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи объявил, что операция в отношении Израиля завершена, но в случае новых провокаций, следующий удар будет более мощным.

То есть логика Ирана такова, что иранские власти ответили на предыдущие провокации, и если Израиль продолжит свою конфронтационную политику, его действия будут квалифицироваться не как защита, а как акт новой агрессии. В СМИ также просачивались сообщения о том, что Иран предупреждал через США о своей атаке. Подобные новости появлялись и во время апрельских атак Ирана. Если информация верна, тогда либо Иран пытался как-то "подмигнуть" США, чтобы не срывать потенциальную нормализацию, либо на самом деле проводил показательную акцию, давая шанс Израилю отбиться.

В Израиле видят ситуацию совсем иначе. Иранские ракетные удары для кабинета Биньямина Нетаньяху - неприкрытая и явная агрессия. Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку и дорого заплатит за нее. "Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и отомстить врагам", – сказал он. Любопытно, что если в отношении ХАМАС и "Хезболлы" наблюдаются расхождения в Израиле, то по Ирану есть консенсус. Бывший премьер и один из лидеров оппозиции Нафтали Беннет призвал военный кабинет страны нанести удары по энергетическим и ядерным объектам Ирана.

Что будет после иранского удара по Израилю?

Что будет дальше, прогнозировать трудно. По инсайдам в СМИ, США крайне недовольны поведением Израиля. Но официально Белый дом поддерживает намерение Израиля ответить на обстрел Ирана, только предлагая сделать ответ "взвешенным". Нетаньяху пытается всеми силами втянуть США в войну. Если информация об угрозе Ирана против американских баз достоверна, то сценарий подключения Пентагона не кажется маловероятным. В любом случае, даже если США не вмешаются и Иран не будет бить по американским базам, у Нетаньяху может сохраняться уверенность в наличии "американского зонтика". С таким расчетом он может-таки решиться на ответные действия по Ирану, и тогда уже мяч будет на стороне Ирана.

Сценариев развития событий много. Израиль может промолчать, и тогда наступит разрядка. Но потом ЦАХАЛ и МОССАД могут устроить новые провокации в виде ужесточения операций в Ливане, Сирии и Газе против союзников Ирана. Возможны диверсии в самом Иране в виде ликвидации влиятельных фигур из КСИР и духовенства. И это значит снова возвращение в спираль эскалации, причем в ту же точку, в которой были накануне последних иранских ударов. Если Иран ударил два раза - пускай и с большими запозданиями - он может сделать это и в третий раз.

Как бы ни развивались события, ответственность за хаос как минимум частично лежит на Израиле, так как действия Ирана стали реакцией на боевые действия в Палестине и Ливане, а также на взрыв резиденции Исмаила Хании в Тегеране - но также ответственность несут и США которые не только не останавливают своего союзника, но и придают ему силы и уверенность заявлениями о праве на самооборону.