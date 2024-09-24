Иран и Израиль: как прошла атака и чего ждать от ЦАХАЛ

Иран вечером во вторник атаковал Израиль. Были выпущены сотни ракет, поражены военные объекты. Израиль обещает ответить, а пока продолжает операции в Газе и Ливане. Чего ждать от ближневосточной эскалации?

Вечером 1 октября на Израиль полетели сотни ракет. Почему Иран решил атаковать и каких последствий ждать в регионе?

Атака Ирана

Накануне вечером Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. Для атаки впервые использовались гиперзвуковые ракеты.

Приказ открыть огонь по еврейскому государству отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Атака стала ответом на уничтожение израильскими военными в Ливане генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

После двух серий обстрелов иранская сторона объявила об окончании операции.

"Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее"

– глава МИД ИРИ Аббас Аракчи

По словам Хаменеи, следующий удар по Израилю будет более разрушительным.

Последствия атаки на Израиль

Военные США оказывали Израилю помощь и сбивали иранские ракеты. Около 80% выпущенных ракет, по оценкам Ирана, преодолели систему противовоздушной обороны Израиля.

КСИР избрал целями военные объекты, сообщается, что были поражены авиабазы Наватим и Хацрим, танки ЦАХАЛ, 20 израильских самолетов F-35. По оценкам ЦАХАЛ, атака не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля. Штаб-квартира "Моссада" подверглась обстрелу, но не пострадала, следует из данных СМИ.

Также иранский удар пришелся на газовые платформы возле Ашкелони в Израиле.

Одна из ракет, выпущенных Ираном, упала в Иордании.

В Израиле перед атакой звучали сирены, население укрывалось в убежищах. В результате иранского обстрела погиб один человек, выходец из Газы, еще несколько человек, в том числе в Тель-Авиве, пострадали.

Заявления Израиля

В Тель-Авиве после атаки состоялось срочное оперативное совещание военных. Удар Ирана не останется без последствий, заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Также было сделано заявление о мощных ударах по целям на Ближнем Востоке в ночь на среду - ракеты полетели в сторону Бейрута, активизировались действия в Газе.

Израиль даст суровый ответ Ирану, поделился источник в МИД страны.

"Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным"

– постпред Израиля в ООН Дэнни Данон

Израиль обещает ответить в течение нескольких дней, целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты в Иране.

Заявления Ирана

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран дал решительный ответ в соответствии с законным правом и ради мира и безопасности для Ирана и региона. При этом Иран не желает войны.

"Эти шаги были совершены ради защиты интересов и граждан Ирана. (Премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху должен знать, что Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе… Не вступайте в конфликт с Ираном"

– Пезешкиан

В противном случае Иран готовит быстрый, решительный и мощный ответ Израилю, отметил в своем заявлении постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Для этого, по сообщениям КСИР, подготовлены сотни ракет.

Тегеран также предостерегает третьи стороны вмешиваться в ситуацию.

"В случае прямого вмешательства поддерживающих Израиль стран, в том числе США, в его агрессию против Ирана, одновременно их базы и интересы в регионе Ближнего Востока столкнутся с мощным нападением вооруженных сил Исламской Республики Иран"

– генштаб ВС ИРИ

Иран не ищет войны и просит не допустить разрастания конфликта. Иранская сторона призвала Совбез ООН вмешаться, чтобы "остановить продолжающуюся агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".

Удары Ирана выполнялись только по военным объектам в Израиле. "Мы ожидаем постепенной стабилизации ситуации в регионе в ближайшие дни", – сообщил сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи.