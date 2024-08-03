Почему Иран атаковал Израиль и чем ему это грозит?

Конфликт между Израилем и ливанской шиитской группировкой "Хезболла" может перерасти в широкомасштабную войну: вчера Иран выпустил по Израилю около полутысячи ракет. Расскажем, зачем Тегеран открыто вмешался в конфликт и что его может теперь ожидать.

Зачем Иран вмешался в конфликт?

Атака стала ответом на убийство Хасана Насраллы - лидера "Хезболлы", которую Иран считает важным актором в своей региональной стратегии распространения политического влияния. В Тегеране рассчитывали, что удары по Израилю будут расценены как демонстрация силы и поддержки мусульманских союзников, которых ИРИ не бросила в трудную минуту.

Кроме того, поддержка "Хезболлы" усиливает позиции Ирана в Ливане и Сирии. Иран может рассчитывать на благодарность со стороны этих союзников, что может привести к укреплению альянсов и более тесному политическому и военному сотрудничеству.

Важно учитывать и стратегические интересы Ирана, который не намерен утрачивать статус ведущей региональной державы и отказываться от своей внешнеполитической доктрины.

Войне, начавшейся 7 октября 2023 года, не суждено завершиться скоро. Если только все значимые региональные игроки не отойдут от своих целей и фундаментальных лозунгов. Иран и Израиль переполнены чувством собственного достоинства, оба государства идут на принцип. Они четко дали понять, что их противостояние не будет ограничиваться "Хезболлой" или убийством Хасана Насраллы. За минувший год их конфликт стал по-настоящему интенсивным. Именно сегодня это противостояние имеет возможность расшириться. Изменение существующей ситуации может быть только результатом смены парадигмы в макрополитике Тегерана и Тель-Авива, и это будет непросто для любого из них, ведь на кону будущее Ближнего Востока

– иранский эксперт-международник Мехди Моттахарнийа.

Кроме того, вовлечение в региональный конфликт может отвлечь иранцев от экономических и социальных проблем внутри страны. Риторика сражения за независимость и демонстрация военной силы могут объединить нацию под знаменем общей угрозы.

Чем чревато для Ирана вмешательство в конфликт?

Прямое вмешательство Ирана в конфликт с Израилем может привести к опасной эскалации. Израиль обладает мощной военной машиной и ядерным потенциалом, что подвергает Иран риску масштабной военной конфронтации с непредсказуемыми последствиями. Вмешательство Тегерана может спровоцировать дальнейшие санкции со стороны США и Европы, что усугубит экономическое положение Ирана и приведет к еще большей политической изоляции. Вовлечение в военные действия за пределами Ирана может вызвать внутреннюю нестабильность. Оппоненты режима могут использовать это как аргумент против правительства, особенно если вмешательство приведет к большому числу потерь среди иранских военных. Военное вмешательство потребует значительных финансовых ресурсов, которых у Ирана может не быть в достаточном количестве в условиях текущих экономических санкций и сниженных нефтяных доходов. Финансовые потери также могут ухудшить состояние экономики ИРИ. Наконец, обращает на себя внимание обстановка в соседних Ирану странах. Ближневосточный конфликт почти год полыхает на нескольких фронтах: Палестина, Сирия, Ирак, Йемен то и дело упоминаются в новостях как вовлеченные в боевые действия страны. Военная операция Тегерана может дестабилизировать регион еще больше, и конфликты могут перейти на новые территории, что приведет к еще большим жертвам и разрушениям.