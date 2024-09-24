Вестник Кавказа

Израиль продолжить ликвидацию «Хезболлы»

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля заявили о том, что продолжат борьбу с террористическими группировками, которые угрожают безопасности страны. Заявление прозвучало на фоне ликвидации лидера «Хезболлы» Хассана Насруллу.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил о том, что власти еврейского государства продолжат борьбу с ливанской «Хезболлой».

«Я только что закончил оценку ситуации и одобрил планы по Северному командованию. Нас ждут тяжелые дни. Мы полны решимости продолжать уничтожать террористическую организацию «Хезболлах». У нас впереди еще много миссий на всех фронтах»

– Герци Халеви

Далее он обратил внимание на то, что ЦАХАЛ сейчас полностью готов как атаковать, так и обороняться.  Также он назвал ближайшие задачи израильских военных: ликвидация террористических группировок, угрожающих безопасности Израиля, возвращение заложников, а также проведение работы по возвращению жителей севера и юга еврейского государства в свои дома.

В свою очередь шеф израильско дипломатии разил уверенность в том, что ликвидация главы  Насруллы – важнейшая веха в истории борьбы еврейского государства с терроризмом.

Напомним, что в субботу израильские военные ликвидировали лидера «Хезболлы» Хассана Насруллу. Вечером в субботу ЦАХАЛ также нанес серию ударов по военным объектам движения «Хезболлы».

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