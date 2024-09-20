Израиль готовится к наземной операции против "Хезболлы"

В армии Израиля сообщили о подготовке к наземной операции в Ливане. В Тель-Авиве пообещали дать сильный ответ на удары "Хезболлы".

Глава генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил о подготовке к наземной операции против организации "Хезболла" в южной части Ливана.

Он, обращаясь к солдатам, сказал, что армия должна продемонстрировать, что значит противостоять профессиональной и опытной боевой силе.

"Это означает, что вы ступите на вражескую территорию, войдете в деревни, которые "Хезболлах" переоборудовала в военные аванпосты с подземной инфраструктурой, пунктами сосредоточения и пусковыми установками, нацеленными на нашу территорию"

- Герци Халеви

Начальник генштаба пообещал, что армия ответит "Хезболле" за утренние авиаудары по Тель-Авиву.

Напомним, с начала недели с территорий Ливана и Израиля совершаются ракетные атаки. ЦАХАЛ наносит массированные удары по югу Ливана. "Хезболла" в свою очередь бьет по северу Израиля.