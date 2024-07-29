Ливан и Израиль: отношения, война и взрывы пейджеров

Новый конфликт Израиля и Ливана начался в октябре 2023 года. Какие отношения между странами? Сколько длится конфликт? Когда начнется война между Израилем и Ливаном?

Ливан и Израиль находятся во враждебном состоянии. Страны фактически воюют друг с другом с октября 2023 года. Перестрелки и авиаудары продолжаются и сегодня.

Отношения Ливана и Израиля

Дипломатических отношений между Израилем и Ливаном нет, по израильскому законодательству Ливан – это враждебное государство.

Несмотря на то, что Тель-Авив беспокоило наличие в Ливане палестинских группировок и сирийских военных, Бейрут не вмешивался в конфликт Израиля с соседями и соблюдал нейтралитет. Помимо этого, Ливан не представлял серьезную угрозу для Израиля. Лидеры Ливана не желали вступать в конфликт, чтобы не рисковать экономической ситуацией в процветавшей стране.

Однако это продолжалось до середины 70-х годов ХХ века. В 1975 году в Ливане вспыхивает Гражданская война, ее участниками стали представители мусульманских и христианских общин, а позднее – Израиль.

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В 1982 году началась Первая Ливанская война. Израиль вторгся на территорию Ливана с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины, чего он и добился. Несмотря на победу, боевые действия сопровождались кровопролитием, что привело к ухудшению военной репутации Израиля. На этом фоне происходило становление широко известной на сегодня организации «Хезболла».

Новая война между Ливаном и Израилем (Вторая Ливанская война) вспыхнула в 2006 году и продлилась больше месяца. Тель-Авив за атаку «Хезболлы на погранпатруль Израиля ответил операцией «Достойное возмездие». Конфликт продлился до 14 августа, когда завершился в связи с принятием Резолюции СБ ООН 1701. Бомбардировки и ракетные обстрелы прекратились.

После второй войны Израиль и Ливан хоть и не наладили дипотношения, однако стали участвовать в переговорных процессах. Так, в 2018 и 2020 годах при посредничестве США и ООН стороны обсуждали границу и экономические зоны.

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Серьезного обострения между Тель-Авивом и Бейрутом некоторое время не наблюдалось. Но ситуация кардинально изменилась после начала конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Конфликт Израиля и Ливана 2023-2024

После начала войны Израиля и Палестины ливанская «Хезболла» заявила о поддержке ХАМАС. С этого момента на границе двух стран постоянно происходят боестолкновения, они продолжаются до сих пор.

Под ударами «Хезболлы» зачастую оказываются населенные пункты на севере Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь отвечает уничтожением военной техники и оружием «Хезболлы».

Продолжающееся противостояние между странами стало крупнейшей эскалацией со времен Второй Ливанской войны. Действующий конфликт неофициально называют «войной Израиля и Хезболлы», или «Третьей Ливанской войной».

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Осложнение ситуации привело к приостановке полетов в Ливан со стороны зарубежных авиакомпаний. Ряд стран призвали своих граждан покинуть и временно не посещать эту страну.

Кроме того, боевые действия привели к эвакуации мирных жителей на севере Израиля и гибели граждан с обеих сторон.

Атаки Хезболлы на Израиль

«Хезболла» с начала войны между Израилем и Палестиной выступила в поддержку ХАМАС. Бейрут совершает нападения на Израиль путем ракетных ударов и перестрелок на границе.

Атаки «Хезболлы» в основном направленны на военные объекты и спорные территории, которые ее руководство считает частью Ливана. Первое нападение «Хезболлы» с начала конфликта произошло 8 октября.

© Фото: IRNA

От действий «Хезболлы» в основном страдает северная часть Израиля. Практически все авиаудары приходятся именно на территории, находящиеся на границе с Ливаном.

Так, 19 июля Ливан беспилотниками атаковал Израиль, в результате чего погиб один человек. 27 июля атака «Хезболлы» на населенный пункт Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот, который находится под контролем Израиля, привела к гибели 12 человек.

Последние атаки были совершены 22 сентября 2024 года – с ливанской территории нанесены массированные ракетные удары. В ЦАХАЛ заявили, что в общей сложности выпущено 115 ракет, а израильские СМИ назвали это самым масштабным ракетным обстрелом Израиля со стороны «Хезболлы» с октября 2023 года.

Действия Израиля и взрывы пейджеров

Тем временем, Израиль незамедлительно реагирует на любые атаки со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ в ответ обстреливает территории Ливана и совершает авиаудары. Тель-Авив успешно отражает ракетные атаки «Хезболлы».

© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Бейрут также возложил ответственность на Израиль за взрывы 17 и 18 сентября коммуникационных устройств «Хезболлы», в частности, пейджеров, раций и радиоприемников. Тогда погибли десятки человек и несколько тысяч получили ранения.

Сегодня Израиль перебросил одну из трех дивизий из сектора Газа на границу с Ливаном. Тель-Авив объявил о начале новой фазы конфликта на севере страны. «Хезболла» и Израиль не намерены останавливать боевые действия, и не исключено, что в ближайшие месяцы начнется Третья Ливанская война.