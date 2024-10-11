Вестник Кавказа

Санатории Анапы приняли свыше 100 тыс детей

Санатории Анапы приняли свыше 100 тыс детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С января 2024 года в анапских санаториях и здравницах отдохнули около 100 тыс детей. Они съехали на краснодарский курорт со всей страны.

Свыше 100 тыс детей побывали в Анапе с января этого года. Школьников приняли порядка 25 санаториев и оздоровительных лагерей, рассказали в мэрии города.

«С начала года в Анапе отдохнули более 100 тыс. детей. Летом ребят со всей России принимали 2 детских санатория и 23 здравницы в Анапе, где специалисты организовали насыщенные оздоровительные и развлекательные программы»

- мэрия Анапы

Еще 5 тыс детей провели время на летних площадках при школах, отметили в сообщении.

Также анапским школьникам предоставили свыше 500 путевок в лагеря и санатории. Их выдавали преимущественно льготникам по социальной программе.

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