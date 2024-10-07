Регионом с лучшими детскими лагерями стала Кубань

Краснодарский край стал лидером по организации детского отдыха в России. В детских лагерях региона отдохнули почти 500 тыс школьников со всей страны.

Лучшим регионов России по организации детского отдыха стала Кубань, рассказал руководитель субъекта Вениамин Кондратьев, ссылаясь на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

С января этого года в краснодарских детских лагерях провели время свыше 480 тыс школьников как из самого края, так и из других российских регионов. Всего на Кубани работало 1,5 тыс лагерей различной направленности, из которых самые популярные находятся в Анапе.

Глава Краснодарского края также отметил, что в этом году ни один лагерь не был закрыт. В будущем их будет открываться еще больше.