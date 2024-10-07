Вестник Кавказа

Регионом с лучшими детскими лагерями стала Кубань

Регионом с лучшими детскими лагерями стала Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край стал лидером по организации детского отдыха в России. В детских лагерях региона отдохнули почти 500 тыс школьников со всей страны.

Лучшим регионов России по организации детского отдыха стала Кубань, рассказал руководитель субъекта Вениамин Кондратьев, ссылаясь на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

С января этого года в краснодарских детских лагерях провели время свыше 480 тыс школьников как из самого края, так и из других российских регионов. Всего на Кубани работало 1,5 тыс лагерей различной направленности, из которых самые популярные находятся в Анапе.

Глава Краснодарского края также отметил, что в этом году ни один лагерь не был закрыт. В будущем их будет открываться еще больше.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1030 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Хамса Фест&quot; в Новороссийске - каким будет фестиваль в 2024 году?

"Хамса Фест" в Новороссийске - каким будет фестиваль в 2024 году?

Штормовое предупреждение продлится до вторника на Кубани

Штормовое предупреждение продлится до вторника на Кубани

За полярным сиянием наблюдала Кубань

За полярным сиянием наблюдала Кубань

Новую трамвайную ветку строят в Краснодаре

Новую трамвайную ветку строят в Краснодаре

Часть Краснодара осталась без света после аварии на сетях

Часть Краснодара осталась без света после аварии на сетях

Туманно и прохладно будет на Кубани

Туманно и прохладно будет на Кубани

Курорт Новая Анапа начнет работать в 2030 году

Курорт Новая Анапа начнет работать в 2030 году

&quot;Мираклеон&quot; в Анапе прирастет отелем

"Мираклеон" в Анапе прирастет отелем

В школе Анапы эвакуировали учеников из-за происшествия с телефоном

В школе Анапы эвакуировали учеников из-за происшествия с телефоном

Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы