Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с еще одним лидером иностранного государства в рамках климатической конференции COP29.
В частности, состоялись переговоры Ильхама Алиева с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
Напомним, ранее в рамках COP29 президент Азербайджана провел встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, вице-президентом Ирана Шиной Ансари, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, премьером Великобритании Киром Стармером и многими другими лидерами стран со всего мира.