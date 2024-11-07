Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Черногории Якова Милатовича состоялась сегодня в Баку. Главы государств побеседовали в рамках COP29.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с еще одним лидером иностранного государства в рамках климатической конференции COP29.

В частности, состоялись переговоры Ильхама Алиева с президентом Черногории Яковом Милатовичем.

Напомним, ранее в рамках COP29 президент Азербайджана провел встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, вице-президентом Ирана Шиной Ансари, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, премьером Великобритании Киром Стармером и многими другими лидерами стран со всего мира.

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