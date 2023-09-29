Ильхам Алиев принял президента 79-й сессии ГА ООН

Президент Азербайджана провел еще одну встречу в рамках COP29. На этот раз Ильхам Алиев принял президента 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел еще одну встречу в рамках Конференции ООН по климату COP29, которая проходит в Баку.
На этот раз руководитель азербайджанского государства принял президента 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга.
Ранее глава Азербайджанской Республики провел переговоры с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.