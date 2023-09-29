Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял президента 79-й сессии ГА ООН

Ильхам Алиев принял президента 79-й сессии ГА ООН
© Фото: АзерТадж
Президент Азербайджана провел еще одну встречу в рамках COP29. На этот раз Ильхам Алиев принял президента 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел еще одну встречу в рамках Конференции ООН по климату COP29, которая проходит в Баку.

На этот раз руководитель азербайджанского государства принял президента 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга.

Ранее глава Азербайджанской Республики провел переговоры с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Генсек ООН выступит на открытии COP29 в Баку

Генсек ООН выступит на открытии COP29 в Баку

Вена приняла мероприятие по случаю COP29 в Баку

Вена приняла мероприятие по случаю COP29 в Баку

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с генсеком ООН

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с генсеком ООН

Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с верховным комиссаром ООН

Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с верховным комиссаром ООН

Азербайджан и ООН обсудили подготовку к COP29

Азербайджан и ООН обсудили подготовку к COP29

ООН проведет специальную сессию Генассамблеи по просьбе Азербайджана

ООН проведет специальную сессию Генассамблеи по просьбе Азербайджана

Доверие Азербайджана к Франции равно нулю

Доверие Азербайджана к Франции равно нулю

ООН возобновила мониторинг Карабаха

ООН возобновила мониторинг Карабаха

Миссия ООН снова посетит Карабах

Миссия ООН снова посетит Карабах

Миссия ООН отправится в Карабах на выходных

Миссия ООН отправится в Карабах на выходных

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы