Президент Азербайджана встретился с Генеральным секретарем ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Международной конференции COP29, стартовавшей сегодня в Баку, встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с прибывшим в Баку, где стартовала Международная конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по климату COP29, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Генеральный секретарь ООН передал поздравления по случаю председательства Азербайджана на COP29 и пожелал стране успехов, подчеркнув тесное сотрудничество между Секретариатом ООН и азербайджанской делегацией. Также Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова оказать всестороннюю поддержку для успешного председательства Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

Генсек сообщил, что он примет участие в предстоящем в рамках СОР мероприятии G20 и церемонии закрытия СОР, а также отметил, что в повестку дня СОР в этом году включена тема финансовых целей.

Собеседники отметили важность глобальных климатических изменений, подчеркнув, что тема изменений климата – один из особо приоритетных вопросов в документах "Саммита будущего" и других документах ООН.

Ильхам Алиев заверил Антониу Гуттериша, что Азербайджан приложит максимум усилий для поиска консенсуса в достижении солидарности по вопросам климатических изменений между различными странами.