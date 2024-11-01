Генсек ООН прилетел в Баку на COP29

В Азербайджан приехал генсек ООН Антониу Гутерриш. Его визит в республику связан с проведением в Баку COP29 11-22 ноября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Баку. Там он примет участие в COP29, который стартовал сегодня.

Его самолет приземлился в аэропорту Гейдара Алиева, где почетного гостя встретили официальные лица Азербайджана, включая министра труда республики Сахиля Бабаева.

Напомним, что COP29 стартовал в азербайджанской столице сегодня утром. Мероприятие продлится до 22 ноября, где помимо официальных встреч лидеров стран и организаций пройдут различные культурные события на экологическую тему.