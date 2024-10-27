Генсек ООН выступит на открытии COP29 в Баку

На открытии COP29 в Азербайджане 11 ноября выступит Генсек ООН Антониу Гутерриш. Он прилетит в Баку уже в эти выходные для участия в мероприятии.

На следующей неделе стартует COP29 в Баку, куда в ближайшие дни вылетит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передала заместитель пресс-секретаря политика Стефани Трембле.

Генсек ООН также выступит с речью на церемонии открытия, передала Трембле.

«Генеральный секретарь выступит на церемонии открытия COP29 и призовет мировых лидеров активизировать усилия по сокращению производства и потребления ископаемого топлива, достичь справедливого и эффективного соглашения»

- Стефани Трембое

Он затронет и другие экологические проблемы, актуальные на сегодняшний день.

Трембле отметила, что Гутерриш отправится в Рио-де-Жанейро на саммит G20 15 ноября, а после вернется в Баку для участия в заключительной части экологической конференции.

Напомним, что COP29 в азербайджанской столице пройдет 11-22 ноября.