Вестник Кавказа

Подготовка к COP29 в Азербайджане завершена

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оргкомитет COP29 объявил о завершении подготовки к мероприятию в Баку. Оно станет крупнейшим в истории страны.

В Баку окончательно завершилась подготовка к предстоящему COP29. На мероприятие зарегистрировались 3,5 тыс представителей СМИ, рассказал член Оргкомитета СОР29, помощник президента АР Анар Алакбаров в разговоре с журналистами.

«СОР29 является крупнейшим мероприятием в истории Азербайджана. Для участия в мероприятии прошли регистрацию 67 тысяч человек. Из 17 500 гостиничных номеров 85% уже проданы»

- Анар Алакбаров

Он передал, что программа экологической конференции предполагает проведение культурных мероприятий. Их организуют на открытии саммита лидеров, в Центре Гейдара Алиева и во дворце «Гюлистан».

Все желающие могут взять билеты на мероприятие в качестве зрителя с 9 октября. Для них будет доступна зеленая зона.

Напомним, что COP29 пройдет в азербайджанской столицей 11-22 ноября. В эти дни Баку ожидает приезда более 70 тыс туристов. На сегодняшний день свое участие в конференции подтвердили порядка 50 лидеров стран и международных организаторов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
470 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан установил рекорд по государственному флагу

Азербайджан установил рекорд по государственному флагу

Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку

Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку

Зачем Иран и Азербайджан проводят совместные учения на Каспии?

Зачем Иран и Азербайджан проводят совместные учения на Каспии?

Мир в объективе фотографа Резы Дегати

Мир в объективе фотографа Резы Дегати

Сергей Кононученко: От решений COP29 в Баку зависит будущее экологии Земли

Сергей Кононученко: От решений COP29 в Баку зависит будущее экологии Земли

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

Фестиваль классической музыки пройдет на ВДНХ

Фестиваль классической музыки пройдет на ВДНХ

Баку проводит Глобальный саммит религиозных лидеров в преддверии COP29

Баку проводит Глобальный саммит религиозных лидеров в преддверии COP29

Эра Савельева - оператор из Баку

Эра Савельева - оператор из Баку

Президент Ирана примет участие в COP29 в Баку

Президент Ирана примет участие в COP29 в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы