Подготовка к COP29 в Азербайджане завершена

Оргкомитет COP29 объявил о завершении подготовки к мероприятию в Баку. Оно станет крупнейшим в истории страны.

В Баку окончательно завершилась подготовка к предстоящему COP29. На мероприятие зарегистрировались 3,5 тыс представителей СМИ, рассказал член Оргкомитета СОР29, помощник президента АР Анар Алакбаров в разговоре с журналистами.

«СОР29 является крупнейшим мероприятием в истории Азербайджана. Для участия в мероприятии прошли регистрацию 67 тысяч человек. Из 17 500 гостиничных номеров 85% уже проданы»

- Анар Алакбаров

Он передал, что программа экологической конференции предполагает проведение культурных мероприятий. Их организуют на открытии саммита лидеров, в Центре Гейдара Алиева и во дворце «Гюлистан».

Все желающие могут взять билеты на мероприятие в качестве зрителя с 9 октября. Для них будет доступна зеленая зона.

Напомним, что COP29 пройдет в азербайджанской столицей 11-22 ноября. В эти дни Баку ожидает приезда более 70 тыс туристов. На сегодняшний день свое участие в конференции подтвердили порядка 50 лидеров стран и международных организаторов.