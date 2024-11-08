Парламентская встреча состоится в рамках COP29

В Баку в рамках COP29 пройдет парламентская встреча. В ней будут обсуждаться последствия изменения климата и роль парламентов в усилении мер.

В рамках проходящей в Баку климатической конференции COP29 состоится Парламентская встреча, сообщает пресс-служба азербайджанского Милли Меджлиса.

В мероприятии, к которому присоединятся 92 делегации из 66 стран и организаций, планируют принять участие 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях участники поговорят о реальных последствиях изменения климата, роли парламентов в усилении мер по смягчению последствий, использовании технологий для борьбы с изменением климата и многом другом.

Кроме того, состоится ряд двусторонних встреч, а по итогам данного мероприятия будет принят окончательный документ.