Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Специальное мероприятие, посвященное перспективам цифровизации Срединного коридора, состоится через несколько дней в рамках конференции COP29, которая проходит в Баку.

Круглый стол на тему "Устойчивый цифровой Средний коридор и за его пределами" состоится 20 ноября в Баку – мероприятие пройдет в рамках климатической конференции COP29, рассказали в Минцифры Азербайджана.

Основная задача события – активизации процессов цифровизации Срединного коридора и других международных маршрутов.

В ходе круглого стола планируется обсудить успешный опыт создания экологически чистой и в то же время устойчивой транспортной инфраструктуры. Участники поговорят также о значении инноваций для сокращения углекислого газа, который выделяется при грузоперевозках. В повестку войдут и кейсы применения цифровизации и интеллектуальных систем в целях повышения энергоэффективности и совершенствования оперативной связи.

Кроме того, министры поговорят о том, какую роль ИИ и автоматизация могут сыграть в обеспечении устойчивого транспортного сообщения. Планируется обсудить и влияние, которое цифровизация транспортных коридоров окажет на рабочую силу, человеческие ресурсы и создание "зеленых" рабочих мест.

Еще одной темой для обсуждения станет роль, которую многосторонние банки развития играют для создания и дальнейшего развития цифровых транспортных коридоров.

По итогам круглого стола будет принято коммюнике, в котором найдет отражение коллективная приверженность достижению прогресса в области устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.