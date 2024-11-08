Вестник Кавказа

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29
Специальное мероприятие, посвященное перспективам цифровизации Срединного коридора, состоится через несколько дней в рамках конференции COP29, которая проходит в Баку.

Круглый стол на тему "Устойчивый цифровой Средний коридор и за его пределами" состоится 20 ноября в Баку – мероприятие пройдет в рамках климатической конференции COP29, рассказали в Минцифры Азербайджана.

Основная задача события – активизации процессов цифровизации Срединного коридора и других международных маршрутов.

В ходе круглого стола планируется обсудить успешный опыт создания экологически чистой и в то же время устойчивой транспортной инфраструктуры. Участники поговорят также о значении инноваций для сокращения углекислого газа, который выделяется при грузоперевозках. В повестку войдут и кейсы применения цифровизации и интеллектуальных систем в целях повышения энергоэффективности и совершенствования оперативной связи.

Кроме того, министры поговорят о том, какую роль ИИ и автоматизация могут сыграть в обеспечении устойчивого транспортного сообщения. Планируется обсудить и влияние, которое цифровизация транспортных коридоров окажет на рабочую силу, человеческие ресурсы и создание "зеленых" рабочих мест.

Еще одной темой для обсуждения станет роль, которую многосторонние банки развития играют для создания и дальнейшего развития цифровых транспортных коридоров.

По итогам круглого стола будет принято коммюнике, в котором найдет отражение коллективная приверженность достижению прогресса в области устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

Пассажирам рейсов AZAL из Москвы до Мальдив предложат бесплатный отель в Баку

Пассажирам рейсов AZAL из Москвы до Мальдив предложат бесплатный отель в Баку

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

День финансов стартовал на COP29

День финансов стартовал на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Армения опровергла информацию о регистрации представителей страны для участия в COP29

Армения опровергла информацию о регистрации представителей страны для участия в COP29

В Азербайджане появится &quot;зеленый аэропорт&quot;

В Азербайджане появится "зеленый аэропорт"

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы