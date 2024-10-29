Боксер из Дагестана сразится за чемпионский титул в Дубае

Представитель Дагестана сразится за пояс IBA в Дубае. Бой станет для российского боксера восьмым в карьере.
6 декабря боксер из Дагестана Шарабутдин Атаев выйдет на ринг против кубинца Арлена Лопеса, сообщают спортивные СМИ.
Боксеры сразятся за титул чемпиона IBA в весовой категории до 86 кг. Лопес является действующим обладателем пояса, а также триумфатором Олимпийских игр.
Отметим, на счету 25-летнего дагестанского боксера-тяжеловеса 7 побед в 7 боях. Атаев также является чемпионом Европы и мира по боксу.