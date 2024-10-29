Вестник Кавказа

Боксер из Дагестана сразится за чемпионский титул в Дубае

Боксер из Дагестана сразится за чемпионский титул в Дубае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель Дагестана сразится за пояс IBA в Дубае. Бой станет для российского боксера восьмым в карьере.

6 декабря боксер из Дагестана Шарабутдин Атаев выйдет на ринг против кубинца Арлена Лопеса, сообщают спортивные СМИ. 

Боксеры сразятся за титул чемпиона IBA в весовой категории до 86 кг. Лопес является действующим обладателем пояса, а также триумфатором Олимпийских игр. 

Отметим, на счету 25-летнего дагестанского боксера-тяжеловеса 7 побед в 7 боях. Атаев также является чемпионом Европы и мира по боксу.

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